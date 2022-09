Russlands Kaderarmee ist zerfallen - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Mobilisierung ist ein offenes Eingeständnis, dass die russische Kaderarmee, die jahrzehntelang dafür ausgebildet wurde, die eines anderen zu übernehmen, gescheitert und zerfallen ist. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte dies in einer Videoansprache am Abend des 22. September.

„Und jetzt, aufgrund der Mobilisierung, ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine für die meisten russischen Bürger nicht mehr etwas, das im Fernsehen oder im Internet läuft, sondern etwas, das in jedes russische Haus gekommen ist“, sagte er.

Laut Selenskyj „ist es die Tatsache der ukrainischen Kraft, auf die die russische Führung reagiert, indem sie ihre Taktik ändert und versucht, mehr russische Bürger und Ressourcen in den Krieg hineinzuziehen.“

„Lassen Sie mich in russischer Sprache erklären, was mit den Russen passiert. in diesem Krieg sind in sechs Monaten 55.000 russische Soldaten gefallen. Zehntausende Verwundete, Verstümmelte. Möchten Sie mehr? Nein? Dann protestieren Sie. Kämpfen Sie. Weglaufen. Oder sich in ukrainische Gefangenschaft begeben. Das sind Optionen für Ihr Überleben“, zählte der Präsident auf.

Selenskyj merkte an, dass die Vorladungen für 300.000 Russen bereits gedruckt und unterschrieben waren, noch bevor die Entscheidung über die Mobilisierung getroffen wurde.

„Unsere Geheimdienste haben es bewiesen. Aber die russische Führung bereitet sich darauf vor, bis zu einer Million Männer in die Armee aufzunehmen – das ist die Hauptsache, über die sie jetzt schweigt. Wir wissen, dass sie wahllos jeden mitnehmen werden. Nicht nur das Militär in der Reserve, sondern jeder Mensch. Jeder, der sich so sehr einschüchtern lässt, dass er mehr Angst hat, dem Krieg auszuweichen, als im Krieg zu sterben“, betonte der Staatschef…