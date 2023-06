Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa ist in der Ukraine eingetroffen. Dies teilte das Büro des afrikanischen Staatschefs am 16. Juni auf Twitter mit.

Am Bahnhof wurde der südafrikanische Staatschef vom Sonderbeauftragten der Ukraine für den Nahen Osten und Afrika, Maxim Subh, und dem Botschafter des Landes in der Ukraine, André Grenewald, empfangen.

Ramaphosa hatte am Tag zuvor Polen besucht und war mit dem Zug nach Kiew gereist.

Begleitet wurde er von afrikanischen Staats- und Regierungschefs, die an der „Friedensmission“ beteiligt sind.

