Im Süden der Ukraine wurde ein Luftalarm ausgerufen

In der südlichen Ukraine wurde ein Luftalarm ausgerufen. Vor allem die Bewohner der Regionen Odessa, Mykolajiw und Cherson sollten sich in Sicherheit bringen. Über die Gefahr am Freitag, den 17. November, berichtete die Luftwaffe der Ukraine Armed Forces of Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Alarm wegen feindlicher Drohnen angekündigt ist.

„Gruppen von Kampfdrohnen an der Grenze der Regionen Mykolajiw und Odessa“, berichtete das Militär.

Während der Auslösung des Alarms sollten Sie sich in den nächsten Schutzraum begeben.