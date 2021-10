Saakaschwili ist in Truskavets - Media

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ehemalige georgische Präsident Michail Saakaschwili, der am Freitag, den 1. Oktober, erklärte, er sei in Georgien angekommen und befinde sich in Batumi, hat die Ukraine nicht verlassen, wie der georgische Fernsehsender Imedi berichtete.

Seinen Angaben zufolge kam Saakaschwili am 25. September aus Amsterdam in der Ukraine an und reiste dann nach Truskavets in der Region Lviv, wo er sich seit vier Tagen aufhält. In dieser Stadt findet heute und morgen ein Treffen der Sluzhba Naroda-Fraktion mit Präsident Volodymyr Zelenskyy statt.

Nach Angaben des georgischen Innenministeriums befindet sich Saakaschwili nicht auf georgischem Gebiet.

„Wir hatten eine aktive Kommunikation mit der ukrainischen Seite. In ihrem Namen kann ich Ihnen mit Sicherheit und unmissverständlich sagen, dass Michail Saakaschwili die Staatsgrenze der Ukraine nicht überschritten hat“, sagte der stellvertretende Leiter des georgischen Innenministeriums, Aleksandr Darakhvelidze.

Saakaschwilis Partei Vereinte Nationale Bewegung besteht ihrerseits darauf, dass er in Georgien angekommen ist und die Bürger mit ihm sprechen können, sobald die Kommunalwahlen am 2. Oktober vorüber sind.

Neulich erklärte Saakaschwili, er wolle am Abend des 2. Oktober, wenn die Kommunalwahlen in Georgien beendet sind, mit einem Flug von Kiew nach Tiflis in Georgien eintreffen. Dann veröffentlichte er einen Screenshot eines E-Tickets.

Die Beamten erklärten ihrerseits, sie warteten darauf, dass Saakaschwili ins Gefängnis gebracht werde. Die georgische Staatsanwaltschaft wirft Saakaschwili mehrere Straftaten vor, von denen der ehemalige Präsident in zwei Fällen bereits verurteilt wurde.

Saakaschwili führte Georgien von 2008 bis 2013. Nach seiner Niederlage bei einer weiteren Wahl verließ er das Land. Der Politiker ist seit fast sechs Jahren Bürger der Ukraine.