Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, hat gesagt, dass die Ukraine die Kategorie der Bürger, die zur Ausbildung oder Mobilisierung einberufen werden können, erweitern sollte. Er schrieb darüber in einer Kolumne in The Economist.

Laut Saluschnyj ist es aufgrund der unzureichenden Zahl von Wehrpflichtigen noch nicht möglich, Soldaten, die an der Front sind, einfach zu entlassen. Darüber hinaus kann Russland Ausbildungszentren angreifen.

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte wies auch darauf hin, dass es in der Ukraine immer noch Lücken gibt, die es Bürgern ermöglichen, sich ihren Pflichten zu entziehen.

„Wir versuchen, diese Probleme zu beheben. Wir führen ein einheitliches Register der Wehrpflichtigen ein und wir müssen die Kategorie der Bürger erweitern, die zur Ausbildung oder Mobilisierung einberufen werden können“, sagte er.

Saluschnyj fügte hinzu, dass die Ukraine ein „Kampftraining“ einführen wird, bei dem kürzlich mobilisierte und ausgebildete Soldaten zu erfahrenen Fronteinheiten geschickt werden, um dort ihre Ausbildung zu absolvieren.

