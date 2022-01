Der SBU besuchte kasachische Aktivisten in Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zamanbek Tleuliyev, Koordinator der Bewegung Demokratische Wahl Kasachstans (DCK), sagte, er sei in Kiew von unbekannten Männern in Zivil geschlagen worden, während sein Mitarbeiter Eldos Nasypbekov ein Video aufnahm, das den Besuch des ukrainischen Sicherheitsdienstes bei ihm zeigt. Die SGE erklärte, sie führe Routinearbeiten im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften durch.

So erklärte der Pressedienst des SBU in einem Kommentar zur UP, er habe im Zusammenhang mit den Unruhen in Kasachstan eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der ukrainischen Bürger zu gewährleisten.

Der Sonderdienst erklärte die Schnelligkeit der Aktionen mit möglichen Provokationen der Russischen Föderation, um die Ukraine in der internationalen Arena zu diskreditieren.

„Genau zu diesem Zweck gibt es eine Kontrolle und Kommunikation mit einzelnen Bürgern Kasachstans. Mit anderen Worten, es handelt sich um die übliche Arbeit im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften und der funktionalen Aufgaben des Dienstes“, so der SBU.

Insbesondere erklärt der SBU sein Gespräch mit einer Person, die online als Mitglied der Zentrale der Oppositionsbewegung Demokratische Wahl Kasachstans – Zamanbek Tleuliev – dargestellt wird.

Der Aktivist selbst berichtete in dem sozialen Netzwerk, dass ihm in der Nähe seines Hauses von unbekannten Männern in Zivilkleidung die Zähne ausgeschlagen worden seien. Ein weiteres Mitglied der Organisation, Eldos Nasipbekov, berichtete ebenfalls über den Besuch des Sicherheitsdienstes.

Die Menschenrechtsaktivistin Lyudmila Kozlovskaya behauptet, dass der SBU in den Angriff auf Tleuliyev verwickelt war. Während des Interviews forderten nicht identifizierte Männer in Zivil den Aktivisten auf, seine Kamera auszuschalten, und als er sagte, dass die kasachischen Behörden mit „f***-Putin“ zusammenarbeiten, forderten sie ihn auf, nicht zu fluchen.

Der SBU wiederum behauptet, seine Beamten hätten sich höflich und korrekt verhalten und nicht in die von kasachischen Bürgern durchgeführten Videoaufnahmen eingegriffen.

Es heißt, dass trotz dieser Bedenken die Nationale Polizei an den Ort des Geschehens gerufen wurde, die feststellte, dass alles ohne jegliche Verstöße und im Rahmen der ukrainischen Gesetzgebung ablief.

Keiner der kasachischen Staatsbürger ist jetzt ein Gefangener…