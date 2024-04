Schießerei auf Polizisten: Es ist bekannt geworden, wie viele Waffen sich im Auto der Angreifer befanden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mindestens 100 Granaten, etwa hundert Zünder dafür sowie etwa 25.000 Schuss Kleinwaffenmunition befanden sich im Auto der Militärs, die beschuldigt werden, Polizisten im Gebiet Winnyzja angegriffen zu haben. Darüber am Montag, 22. April, sagte der Leiter der Winnyzja spezialisierten Staatsanwaltschaft im Bereich der Verteidigung Olexij Rychlyuk auf Luft Kyjw-24.

Er stellte fest, dass die Angreifer alle Waffen in den Stausee geworfen haben.

Rychlyuk präzisierte, dass es sich um Patronen des Kalibers 5,45 handelte und dass die Ermittler noch am Tatort arbeiten.

Die Verdächtigen gaben an, dass sie die Munition zu ihrem Haus in der Region bringen wollten.

Rychlyuk fügte hinzu, dass die Ermittlungen noch keine Anhaltspunkte für einen Drogenhandel ergeben haben.

Wir möchten daran erinnern, dass in der Nacht des 20. April in der Region Winnyzja zwei Militärs einen Polizisten getötet und einen weiteren verwundet haben. Die Polizei hielt ein Auto an, um es zu kontrollieren, und zwei Militärs in dem Auto eröffneten das Feuer auf die Polizisten. Ein 20-jähriger Polizist, Maxym Zaretskyj, erlag seinen Wunden und sein Partner wurde verwundet.