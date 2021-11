Schmyhal bezeichnete die Situation an der Grenze als angespannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ministerpräsident Denys Schmyhal bezeichnete die Lage an der ukrainisch-russischen Grenze aufgrund der Ansammlung russischer Truppen als angespannt. Dies sagte er in einem Interview mit Radio Svoboda am Sonntag, 21. November.

„Was die Intensivierung der Militäraktionen angeht, so sind dies natürlich bereits Angelegenheiten unseres Militärs und unserer Geheimdienste. Und wir kontrollieren diese Probleme jeden Tag. In der Nähe der ukrainischen Grenze bewegen sich bedeutende Streitkräfte auf russischem Gebiet. Ausländische Partner und alle Nachrichtendienste bestätigen dies. Bis heute ist die Lage angespannt, aber wir sehen keine Anzeichen für eine Offensive“, sagte Schmyhal.

Gleichzeitig betrachtet das Kabinett die Migrationskrise an den Grenzen Polens und Litauens zu Weißrussland als einen hybriden Angriff Russlands, betonte der Ministerpräsident.

„Die Lage an der weißrussisch-litauischen und weißrussisch-polnischen Grenze ist angespannter denn je. Die Migrationskrise, die durch bestimmte Aktionen ausgelöst wurde, betrachten wir als einen hybriden Angriff, der von Russland insbesondere auf belarussisches Territorium ausgeht“, fügte Schmyhal hinzu.