Schmyhal: Stromerzeugungs- und -verteilungsanlagen in acht Regionen bei Raketenangriff beschädigt

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Infolge des russischen Raketenangriffs in der Nacht zum 9. März wurden Stromerzeugungs- und -verteilungsanlagen in acht Regionen der Ukraine beschädigt. Dies teilte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal mit.

„Heute haben russische Terroristen einen weiteren massiven Raketenangriff auf die Ukraine durchgeführt. Der Hauptangriff richtete sich gegen das ukrainische Stromnetz. Sie versuchten erneut, es zu zerstören. Und wieder sind sie gescheitert. Das Energiesystem bleibt intakt. Vorübergehende Stromausfälle sind in einigen Gebieten möglich, da Erzeugungs- und Verteilungsanlagen in acht Regionen beschädigt wurden. Die Energiezentrale arbeitet. Reparaturteams sind im Einsatz. Besondere Aufmerksamkeit wird der Wiederherstellung der Stromversorgung in Charkiw gewidmet“, sagte der Ministerpräsident.

Schmyhal fügte hinzu, dass nicht nur die Energieversorgung, sondern auch andere zivile Infrastrukturen angegriffen und Zivilisten getötet wurden.

„Raketenangriffe wurden auch gegen zivile Infrastrukturen geführt. Es gibt zivile Opfer und Todesopfer. Die Russen müssen sicherlich für diese weiteren Verbrechen bestraft werden. Wir werden nicht vergessen. Wir werden nicht verzeihen. Wir danken den Luftabwehrkräften und den Energieunternehmen für ihre Arbeit. Wir werden durchhalten. Wir werden siegen. Wir werden wieder aufbauen“, – betonte der Regierungschef…