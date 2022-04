Schmyhal traf sich mit Biden in Washington

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ministerpräsident Denys Schmyhal ist während seines Besuchs in den USA mit US-Präsident Joe Biden in Washington zusammengetroffen. Dies teilte der Pressedienst des Ministerkabinetts am Donnerstag, 21. April, mit.

Der Ministerpräsident dankte Biden im Namen aller Ukrainer für die enorme Unterstützung durch die US-Regierung. Insbesondere für die Ankündigung eines massiven neuen Militärhilfepakets für die Ukraine in Höhe von 800 Millionen Dollar und 500 Millionen Dollar an direkter Wirtschaftshilfe.

„Der Sieg der Ukraine bei der Verteidigung ihrer Unabhängigkeit und der gemeinsamen Werte der demokratischen Welt erfordert eine kontinuierliche Führung der USA bei der Lieferung von Waffen, der Ausweitung der Finanzhilfe und der Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Dies ist die einzige Möglichkeit, den Kreml zur Beendigung des Krieges zu zwingen“, sagte Denis Schmigal.

Er erzählte Biden von den Verbrechen der Besatzer in der Ukraine, den vielen Opfern und erheblichen Verlusten sowie der zerstörten zivilen Infrastruktur.

„Wir schätzen Ihre starke Position, diese Aktionen als Völkermord zu bezeichnen. Wir zählen auf gemeinsame Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft, damit die Organisatoren und Täter der Verbrechen vor Gericht gestellt werden“, betonte der Ministerpräsident.

Die beiden Seiten sprachen auch über die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Der Regierungschef wies darauf hin, dass die Ukraine die führende Rolle der Vereinigten Staaten bei der Koordinierung der Bemühungen der Partner um die konsequente Verhängung umfassender Sanktionen schätzt, um die aggressive Politik des Kremls zu stoppen.

Denis Schmigal betonte, dass die Streitkräfte der Ukraine und die Ukrainer bewiesen haben, dass sie nicht aufgeben und in der Lage sind, zu gewinnen. Ihm zufolge ist die Führungsrolle der USA in diesem entscheidenden Moment entscheidend.

Während des Treffens wurde dem US-Präsidenten eine ukrainische Flagge mit der Unterschrift des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyjj und eine Briefmarke mit der Fahrtrichtung des russischen Kriegsschiffs überreicht.