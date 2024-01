Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal hat sich mit dem slowakischen Ministerpräsident Robert Fitzo in Uschhorod getroffen. Darüber berichtete der ukrainische Regierungschef am Mittwoch, den 24. Januar in Telegram.

„Heute haben wir in Uschhorod ein Treffen mit dem slowakischen Ministerpräsident Robert Fitzo. Auf der Tagesordnung stehen unsere bilateralen Beziehungen und die Unterstützung für europäische Initiativen“, sagte er.

Schmyhal fügte hinzu, dass die Ukraine auf einen konstruktiven und praktischen Dialog mit der Slowakei zähle.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Robert Fitzo in den letzten Tagen eine Reihe von skandalösen Äußerungen gemacht hat. Er sagte, er sei gegen eine Beteiligung der Ukraine an der Anti-Terror-Operation, „weil dies die Grundlage für den Dritten Weltkrieg sein wird“.

Fitzo riet den Ukrainern auch, den Russen einen Teil ihres Territoriums zu überlassen, weil dies angeblich der einzige Weg sei, den Krieg zu beenden.

Und am Tag zuvor sagte Fitzo nach dem Angriff der Russen auf Kiew, in der ukrainischen Hauptstadt herrsche „normales Leben“.