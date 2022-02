Schneit es wieder? Die Prognostiker haben eine Vorhersage für Kiew für den 12. Februar erstellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Am Samstag, den 12. Februar, ist das Wetter in Kiew bedeckt. Die Temperatur in der Hauptstadt soll an diesem Tag „über Null“ liegen. Die Windgeschwindigkeit wird 13 m/s erreichen.

Dies wird von Gismeteo berichtet.

Die Thermometer schwanken zwischen 1 und 2 Grad. Die Windgeschwindigkeit wird 5 bis 13 m/s betragen.

Darüber hinaus werden Schnee und Regen in der Stadt gemeldet.

Wie überlebt man Temperaturschwankungen?

Wenn Sie wissen, dass Sie nicht gut auf Temperatur- und Wetterschwankungen reagieren, raten Ärzte Ihnen, einige Regeln zu beachten.

Zum Beispiel sollten Sie viel Ruhe und Schlaf bekommen und den Raum lüften. Sie sollten sich auch körperlich betätigen, um das Immunsystem zu stärken, den Stoffwechsel zu beschleunigen und den Kreislauf zu normalisieren. Ernähren Sie sich nahrhaft und vermeiden Sie „schwere Kost“ (Fleischgerichte, starken Tee oder Kaffee, Bohnen, Erbsen) und wählen Sie Gerichte aus Gemüse, Fisch oder Grünzeug.

Sie sollten Ihre Gesundheit verantwortungsbewusst überwachen und regelmäßig Ihren Blutdruck, Puls und Rhythmus sowie Ihren Blutzuckerspiegel messen. Die Empfehlungen des Arztes sollten nicht ignoriert werden, und Sie sollten auch nicht selbst die Dosierung eines Medikaments ändern oder hinzufügen.