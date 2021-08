Schuld daran sind die Subventionen. Kiewer Einwohner werden mit Steuerbescheiden für Wohnungen bombardiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den Bezirkssteuerinspektionen der Hauptstadt herrscht nun Aufruhr. Die Grundstückseigentümer, die eine Mitteilung über die bis Ende August zu zahlende Grundsteuer erhalten haben, sind gekommen, um ihre Angelegenheiten zu regeln.

Die Anwälte erklären dies damit, dass es mehr Daten im Eigentumsregister gibt, so dass mehr Menschen von den „Kettenbriefen“ betroffen sind. Aber Sie sollten nicht überstürzt zahlen. „Vesti hat herausgefunden, wer von der Besteuerung betroffen sein wird und wie viel er zahlen muss.

„Eigentümer von zwei Wohnungen an derselben Adresse“

Seit mehr als einem Monat erhalten die Einwohner Kiews Briefe von den Finanzämtern der Bezirke, in denen sie aufgefordert werden, für überschüssigen Wohnraum und andere Immobilien in den Haushalt einzuzahlen. Das führt die Sache ad absurdum.

„Ich wohne in einer 1970 gebauten Wohnung, die nicht größer ist als die begünstigten 60 Quadratmeter, und die mehrere Miteigentümer hat. Das Finanzamt hat mir jedoch einen Bescheid geschickt, dass ich zwei Wohnungen in der Hauptstadt besitze! Und beide befinden sich an derselben Adresse. Und die Steuer wird schon seit mehreren Jahren erhoben. Zuerst dachte ich, es sei ein Scherz. Aber ich habe mir beim Finanzamt des Bezirks Dnipro einen Auszug aus der Zahlerkarte zeigen lassen, und es gab tatsächlich zwei Wohnungen mit den gleichen technischen Merkmalen und der gleichen Wohnfläche an derselben Adresse. Aber trotz der offensichtlichen Absurdität oder des Irrtums wurde ich aufgefordert, alle Belege für den Eigentumstitel mitzubringen und einen Antrag zu schreiben“, sagt Iryna Dovzhenko, eine Leserin von Vesti Kyiv.

Ihrer Meinung nach ist die Situation nicht einzigartig. Auf jeden Fall gab es viele Leute, die wegen „Exzessen“ zum Finanzamt kamen. „Durch den Erhalt von Subventionen gibt es mehr Daten im Immobilienregister und damit mehr Meldungen von den Steuerbehörden“, erklärte Rechtsanwalt Rostyslav Kravets gegenüber Vesti.

Wer wird Steuern zahlen müssen

Steuerbeamte erwarten 370 Mio. UAH von Einwohnern Kiews. Das ist der Steuerbetrag, der auf die verarbeiteten 390 Tausend Immobilien entfällt. Als amtierender stellvertretender Leiter der Hauptabteilung des Staatlichen Steuerdienstes in Kiew Dmitry Alenin erinnerte die Vesti, Besitzer von Wohnungen (oder mehrere) über 60 Quadratmetern. m, sowie Häuser über 120 Quadratmetern. m und andere Immobilien über 180 Quadratmetern. m kann ein Schreiben von den Steuerbehörden zu erhalten. Handelt es sich bei den Eigentümern um minderjährige Kinder, wird die Steuer von den Eltern oder Erziehungsberechtigten entrichtet. Besitzer einer Wohnung von mehr als 300 m² oder eines Hauses von mehr als 500 m² müssen 25.000 UAH zahlen.

Wie Dmitry Alenin sagt, werden die Steuerbescheide bis zum 1. Juli zugestellt, und die Steuer muss innerhalb von 60 Tagen nach Zustellung des Bescheids, d. h. vor dem 1. September, entrichtet werden.

Wie viel zu zahlen ist

Der Steuersatz ist an den Mindestlohn gekoppelt und beträgt jetzt bis zu 70,85 UAH pro „zusätzlichen“ Quadratmeter. „Das Gesetz legt die Grundsteuer auf 1,5 % des Mindestlohns pro Quadratmeter fest, aber die lokalen Behörden können die Steuer niedriger ansetzen. In Kiew sind es 1 %, d. h. 47,23 Griwna pro Quadratmeter“, so Rustyslav Kravets.

In der Zwischenzeit sind die Menschen in Kiew schockiert über das, was sie in ihren Nachrichten sehen. „Es hat sich herausgestellt, dass ich ein hartnäckiger Schuldner bin und es nicht einmal wusste. Mir gehört die Hälfte der Wohnung meines Mannes in Kiew und ein Drittel der Wohnung meiner Eltern in einer anderen Stadt. Die Gesamtfläche beträgt 65 Quadratmeter! Ich muss für den Selbstbehalt bezahlen, aber ich weiß nicht, wo“, – erzählt der Vesti die Kiewer Einwohnerin Lesya Ohrimenko. Ihr zufolge hat sie die Schulden bezahlt, weil sie sonst kein Einzelunternehmen eröffnen würde.

Marina Vlasenko besitzt nur ein Drittel der Wohnung ihres Mannes in Kiew, sie hat zwei weitere Anteile an den Wohnungen ihrer Verwandten in verschiedenen ukrainischen Städten. „Aber ich bin nicht in der Hauptstadt registriert, sondern in Saporischschja. Ich weiß also nicht, wovor ich Angst haben soll, wo ich zahlen soll“, sagte Marina Vesti.

Rechtsanwalt Rostislav Kravets erklärt: „Sie müssen am Ort der Registrierung zahlen, unabhängig davon, wie viele und wo sich Wohnungen oder Anteile an ihnen befinden. Und Sie müssen nur zahlen, wenn die Gesamtfläche Ihres Grundstücks die begünstigte Fläche von 60 Quadratmetern überschreitet. Wenn mehrere Eigentümer, z. B. eine Familie, mehrere Wohnungen besitzt, an denen jeder einen Anteil hat, aber die Gesamtfläche jedes Anteils 60 Quadratmeter nicht übersteigt, dann muss niemand zahlen. Wenn sie diesen Wert übersteigt, muss jeder seinen Anteil zahlen“.

Das Finanzamt sagt: Wenn Sie mit dem Betrag im Bescheid nicht einverstanden sind, müssen Sie einen Antrag auf Überprüfung der Berechnung stellen. Und wenn der Bescheid nicht angekommen ist und es in der Gegend einen Überschuss gibt, bittet man Sie, trotzdem zu kommen und zu zahlen, damit Sie später keine Schulden anhäufen.

Juristen raten jedoch davon ab, dies zu überstürzen. „Sie müssen nur dann Steuern zahlen, wenn Sie einen Steuerbescheid erhalten haben. Wenn es nicht kommt, bezahlen Sie es nicht. Die Datenbank des Registers ist immer noch unvollkommen, es gibt genügend Ungenauigkeiten und Pannen. Ja, wenn sie das tun, können sie Ihnen die letzten drei Jahre in Rechnung stellen. Aber dann müssen Sie damit umgehen“, rät Kravets.