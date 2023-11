Schweizer Präsident trifft in Kiew ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset ist am 25. November in der Ukraine eingetroffen. Er veröffentlichte ein Foto vom Bahnhof in Kiew.

Nach Angaben von Besse wird er in Kiew an einem internationalen Gipfel zur Ernährungssicherheit teilnehmen. Auch ein Treffen mit Wolodymyr Selenskyj ist geplant.

„Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen von Russlands Eroberungskrieg auf die weltweite Ernährungssicherheit und die langfristige Unterstützung der Schweiz für die Ukraine“, betonte der Schweizer Präsident.