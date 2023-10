Schwere Kämpfe gehen in der Nähe der Eisenbahn bei Bachmut weiter - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Schwere Kämpfe gehen im Bereich der Eisenbahn an der südlichen Flanke der Richtung Bachmut weiter, die Streitkräfte der Ukraine versuchen, den Feind zurückzudrängen. Dies berichtete der Leiter des Pressedienstes der östlichen Gruppe der Truppen Ilja Jewlasch in der Sendung des TV-Marathon am 5. Oktober.

„In der Gegend der Eisenbahn gehen die schweren Kämpfe jetzt weiter. Wir versuchen, den Feind zurückzudrängen und an den erreichten Grenzen wieder Fuß zu fassen. Der Feind beschießt unsere Stellungen weiterhin mit verschiedenen Arten von Artillerie, sowohl mit Fass- als auch mit Raketenartillerie. im Laufe des vergangenen Tages wurden 489 Beschüsse aus verschiedenen Waffentypen registriert, darunter Mörser, LNGs, RPGs und Handfeuerwaffen“, sagte er.

Der Sprecher fügte hinzu, dass die Russen sechsmal die Luftwaffe einsetzten, es gab zehn militärische Zusammenstöße, die für die Angreifer erfolglos waren.

Der Feind verlor 178 Soldaten und eine Reihe von Ausrüstungsgegenständen: MT-LB, drei Msta-B Anlagen, eine Grad, eine Msta-S Anlage, zwei D-20 Geschütze und vier D-30.

„Es ist uns gelungen, feindliche Ural und andere Fahrzeuge mit schwerem Gerät, die Fracht transportieren können, sowie sechs weitere Munitionsdepots und vier FPV-Drohnen in Richtung Bachmut zu zerstören“, präzisierte Jewlasch.