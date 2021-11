Sechs Bombardierungen, verwundete Soldaten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

In den letzten 24 Stunden wurden im Donbass sechs Verletzungen der Waffenruhe verzeichnet, ein Offizier wurde verwundet. Dies berichtete am Donnerstag, den 4. November, das Pressezentrum des Joint Forces Operation Headquarters.

Es wird darauf hingewiesen, dass von den sechs Verstößen gegen den Waffenstillstand zwei mit Waffen begangen wurden, die nach den Minsker Vereinbarungen verboten sind.

„Infolge feindlicher Handlungen wurde ein Soldat verwundet. Der Soldat wurde medizinisch versorgt und in eine medizinische Einrichtung evakuiert. Sein Gesundheitszustand ist zufriedenstellend“, so das Hauptquartier in einem Bericht vom Morgen.

Außerdem wurde berichtet, dass der Feind in der Nähe des Dorfes Lobachevo das Feuer aus Maschinengewehren und Panzerabwehrgranaten eröffnete.

In der Nähe von Juschny beschossen die Separatisten zweimal die Stellungen der Vereinten Streitkräfte und setzten dabei Panzerabwehrgranatwerfer und 120-mm-Mörser ein.

In der Nähe von Novoaleksandrivka meldeten die Separatisten, dass sie mit Handgranatwerfern, Panzerfäusten und großkalibrigen Maschinengewehren schossen.

In der Nähe von Solote-3 feuerte der Feind 82 mm Mörser ab.

In der Gegend von Novozvonka eröffneten die Söldner das Feuer mit Handfeuerwaffen.

Bis zum 4. November um 7 Uhr morgens wurden keine Verstöße gegen die Waffenstillstandsregelung festgestellt.

Zuvor hatte die OSZE mitgeteilt, dass ein Videoüberwachungskomplex in der Nähe von Hranitne beschädigt worden sei. Das Metallgehäuse der Kamera hatte etwa zehn Löcher, und die Kunststoffteile der Außenverkleidung lagen auf dem Boden.

Das Joint Forces Operation Headquarters zeigte den beschädigten OSZE-Videoüberwachungskomplex.