Selenskyj über die Anschläge auf sein Leben zu Beginn des Krieges: Es gab Schüsse, Menschen starben in seinem Büro

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat über die Anschläge auf sein Leben zu Beginn des Krieges gesprochen. Er sagte, dass bei einem der Versuche Menschen in seinem Büro starben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit The Guardian.

„Viele führende Persönlichkeiten riefen mich an und sagten, ich müsse gehen, es war alles da. Es ist nicht so, dass jemand anrief und sagte, ich solle gehen, und ich sagte nein. Es gab Druck von verschiedenen Seiten. Es gab Leute, die uns töten wollten und es wurde geschossen und so weiter. Einige Menschen wurden in unserem Büro getötet, und es gab andere, die uns verteidigten. Es gab eine Landung, usw.“, sagte Selenskyj.

Der Staatschef fügte hinzu, dass es parallel dazu Ultimaten aus Moskau gab, die Russen Druck ausübten und, wie er sagte, „es gab Anrufe von verschiedenen Leuten.“

Anschläge auf die Führung der Ukraine

Im Mai 2022 behauptete der ukrainische Präsident, dass es seit dem Beginn der russischen Invasion 10 Anschläge auf sein Leben gegeben habe. Im März 2024 sprach Selenskyj von mehr als 10 Attentatsversuchen.

So entlarvten die Geheimdienste der Ukraine und Polens im April 2024 einen russischen Agenten, der bei der Vorbereitung eines Attentats auf Selenskyj half. Das Attentat sollte während des Besuchs des ukrainischen Präsidenten in Polen verübt werden.

Ebenfalls im Mai 2024 deckte der ukrainische Sicherheitsdienst ein Netzwerk von Agenten auf, die das Attentat auf Selenskyj vorbereiteten, darunter die Leiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes und der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste. Im Rahmen des Falles wurde die Beteiligung des Leiters einer Abteilung des Staatsschutzes festgestellt.