Selenskyj: Achten Sie auf Luftangriffswarnungen, besonders in den kommenden Tagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Quelle: Abendansprache des Präsidenten an die Nation via Direct Speech: „Und bitte vergessen Sie nicht, den Warnungen vor Luftangriffen Beachtung zu schenken, vor allem in den kommenden Tagen.

Quelle: die Abendansprache des Präsidenten

Direkte Ansprache: „Und bitte vergessen Sie nicht, auf die Warnungen vor Luftangriffen zu achten, vor allem in diesen Tagen, ganz besonders. Nehmen Sie sie nicht auf die leichte Schulter.“

Details: Selenskyj dankte in dieser Woche all jenen, die Kampfeinsätze durchführen sowie helfen, ausbilden und behandeln, „die die ukrainische Armee mit allem versorgen, was sie braucht“, den Mitarbeitern des Staatlichen Rettungsdienstes, der Nationalen Polizei und der Nationalgarde.

„Alle, die in unseren ukrainischen Rüstungsbetrieben arbeiten. Alle, deren Aufgabe es ist, der Ukraine zu helfen und sich um die Interessen unseres Landes zu kümmern. Alle, die die Ukraine auf der internationalen Bühne verteidigen. Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, dass diese Woche für unser Land erfolgreich war und dass wir unsere Ziele erreicht haben“, sagte der Präsident.