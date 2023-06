Selenskyj hat den Beginn einer Gegenoffensive bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass Gegenoffensiven und Defensivmaßnahmen stattfinden. Ihm zufolge ist das ukrainische Militär in einer positiven Stimmung. Das Staatsoberhaupt sagte dies am Samstag, den 10. Juni, während eines Briefings und forderte die Ukrainer auf, den Telegramkanälen und „insbesondere Putin“ nicht zu vertrauen.

Insbesondere antwortete der Präsident auf Fragen von Journalisten, dass es in den sozialen Medien und in den Medien viele Informationen über den Beginn einer Gegenoffensive gegeben habe und dass Kremlchef Wladimir Putin dies gesagt habe.

„Es ist wichtig, dass Russland die ganze Zeit spürt, dass es nicht mehr lange zu warten hat… In der Ukraine finden Gegenoffensiven und Defensivmaßnahmen statt. In welchem Stadium, werde ich nicht im Detail sagen. Ich glaube, dass wir das alles auf jeden Fall spüren werden. Wir müssen unseren Militärs vertrauen, und ich vertraue ihnen. Ich stehe täglich in Kontakt mit unseren Kommandeuren in verschiedenen Richtungen“, sagte Selenskyj.

Ihm zufolge haben die ukrainischen Soldaten eine positive Einstellung.

„Sagen Sie das Putin“, erinnerte der Staatschef.

