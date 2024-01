Selenskyj bezeichnet russische Raketenangriffe auf die Ukraine als vorsätzlichen Terror

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Raketenangriffe auf die Ukraine sind ein vorsätzlicher Terror gegen die Zivilbevölkerung. Dies schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, den 23. Januar, in Telegram.

„Die Rettungsaktion geht nach einem weiteren russischen Angriff gegen unsere Städte und Menschen weiter – ein bewusster Terror gegen gewöhnliche Wohnhäuser in Kiew, Charkiw, Pawlohrad. Leider gibt es Verletzte und Tote“, erklärte Selenskyj.

Er wies darauf hin, dass derzeit etwa 22 Menschen infolge des feindlichen Beschusses in Kiew verletzt wurden. In Charkiw wurden durch den Angriff der Russen nach neuesten Angaben fünf Menschen getötet, 51 Menschen, darunter vier Kinder, wurden verletzt. 27 Menschen wurden aus den Trümmern gerettet. In Pawlohrad kam eine weitere Person ums Leben.

„Unsere heldenhaften Retter, die immer als erste am Ort des feindlichen Beschusses eintreffen, setzen trotz aller Schwierigkeiten ihre sehr wichtige Arbeit fort, um Menschen zu retten. Ich danke all unseren Verteidigern und Verteidigerinnen, den Arbeitern und Arbeiterinnen aller Rettungsdienste, all denen, deren Herz einfach spürt, dass man sich um andere kümmern muss, dass man anderen helfen muss, wenn das Leben davon abhängt“, fügte der Staatschef hinzu.