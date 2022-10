Selenskyj hat mit Biden über Luftabwehrsysteme für die Ukraine gesprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Montag, den 10. Oktober, in einem Telefongespräch mit US-Präsident Joe Biden über die Lieferung von Luftabwehrsystemen an die Ukraine gesprochen. Dies teilte Selenskyj auf Telegram mit.

Er sagte, das Gespräch sei produktiv gewesen.

„Hatte ein produktives Gespräch mit US-Präsident Joe Biden. Das Hauptthema der Diskussion war die Luftverteidigung. Dies ist jetzt die oberste Priorität in unserer Verteidigungszusammenarbeit“, schrieb Selenskyj.

Er betonte, dass Amerikas Führung für die Ukraine in der Frage der harten Haltung der G7 und der Unterstützung der ukrainischen Resolution in der UN-Generalversammlung sehr wichtig sei…