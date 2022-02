Selenskyj bittet die Bukarester Neun um Waffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bukarester Neun (Bulgarien, Ungarn, Estland, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik) um Verteidigungshilfe gebeten.

„Wir verteidigen unsere Freiheit und unser Land. Aber wir brauchen wirksame internationale Hilfe. Dies wurde mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda besprochen. Sprach auf der Bukarester Neun über Verteidigungshilfe, Sanktionen und Druck auf den Aggressor. Gemeinsam müssen wir Russland an den Verhandlungstisch bringen“, twitterte Selenskyj am Freitag.

Er fügte hinzu, dass die Ukraine auch eine Anti-Kriegs-Koalition braucht.

Wir weisen darauf hin, dass die USA und die EU am Vortag Sanktionen gegen Russland wegen seines Einmarsches in der Ukraine angekündigt haben, aber Selenskyj sagte heute Morgen in einer Videobotschaft, dass Russland dies nicht als…