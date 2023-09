Selenskyj ehrt das Andenken an die Opfer von Babyn Jar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Andenken an die Opfer der Massenerschießung von Zivilisten durch die Nazis im besetzten Kiew während des Zweiten Weltkriegs geehrt. Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Staatsoberhauptes am Freitag, den 29. September mit.

An der Zeremonie nahmen auch der Gerechte unter den Völkern Wassyl Nazarenko, Angehörige und Nachkommen der Opfer von Babyn Jar, die Gerechten, ehemalige Häftlinge von Ghettos und Nazi-Konzentrationslagern sowie Rabbiner teil.

Selenskyj stellte eine Lampe an das Gedenkzeichen Menorah auf dem Gelände des Nationalen Historischen und Gedenkreservats Babyn Jar. Vertreter jüdischer religiöser Organisationen verlasen ein Gedenkgebet.

„Danke, dass Sie die Gelegenheit gefunden haben, heute hier zu sein, um der Opfer von Babyn Jar, der Naziunterdrückung und des Holocausts zu gedenken. Ich danke den jüdischen Religionsvertretern, die für die Opfer von Babyn Jar gebetet haben“, sagte der Präsident im Gespräch mit den Teilnehmern der Veranstaltung.

Wolodymyr Selenskyj wies auf das Heldentum der Gerechten der Völker der Welt hin.

„Es ist sehr wichtig, sich immer an die Geschichte zu erinnern und nicht zu vergessen. Denn „Nie wieder!“ – sind keine leeren Worte“, betonte der Präsident.

Wir erinnern daran, dass in der Ukraine am 29. und 30. September das Gedenken an die Opfer von Babyn Jar begangen wird – eine der größten Tragödien in der Geschichte der Ukraine während des Zweiten Weltkriegs.