Selenskyj ist zu einem Besuch in Mykolajiw eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Mykolajiw eingetroffen, wo er ein Treffen zu aktuellen Fragen der Sicherheit und des Lebens in der Region abhielt. Dies teilte der Pressedienst des Staatsoberhauptes am Freitag, den 20. Oktober mit.

Insbesondere informierte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Mykolajiw, Witalij Kim, den Präsidenten und die anderen Teilnehmer des Treffens über die aktuelle Situation in der Region und der Bürgermeister von Mykolajiw, Alexander Sjenkewytsch, über den Stand der Lebenserhaltung in der Stadt.

Sie besprachen die Situation bei der Wiederherstellung der Wasser- und Gasversorgung in den geräumten Siedlungen, die Wasserversorgung in Mykolajiw sowie die Vorbereitungen für die Heizperiode im Allgemeinen.

Der Kommandeur der operativ-strategischen Truppengruppierung Odessa Andrej Gnatov berichtete über die Sicherheitslage im Schwarzen Meer, insbesondere über die Bedrohung der Schifffahrt durch den Aggressorstaat – die Russische Föderation, die Abdeckung der Hafeninfrastruktur und die Ergebnisse des Getreidekorridors.

Die Leiter der Strafverfolgungsbehörden der Region informierten über die operative und kriminogene Situation auf dem Territorium der Region Mykolajiw und die Koordination der Strafverfolgungsbehörden

Zuvor war am Freitag bekannt geworden, dass Selenskyj das Gebiet Cherson besucht hat. Er hörte Berichte des Oberkommandos der Streitkräfte der Ukraine und der ausgezeichneten Grenzschützer.