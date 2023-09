Selenskyj hat einschneidende Maßnahmen zur Stärkung der Ukraine angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bis Ende September werden in der Ukraine einschneidende Maßnahmen zur Stärkung der Ukraine durchgeführt. Dies kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Ansprache am Mittwoch, den 27. September an.

„Wir haben heute mehrere vorbereitende Sitzungen abgehalten. Bereits in diesem Monat planen wir starke Maßnahmen zur Stärkung des Staates und arbeiten bereits an den Inhalten für Oktober und November. Die Ukraine wird stärker sein. Die Ukraine wird mehr Möglichkeiten für ihre Verteidigung haben“, versicherte er.

Selenskyj wies auch darauf hin, dass, was auch immer in der Welt geschieht und wie die äußeren Bedingungen sind, man sich daran erinnern muss, dass „nur unsere Bedingungen, nur unsere innere Einstellung zur Ukraine, zur Freiheit, zu unseren Zielen bestimmt, wann wir unser Ziel erreichen werden, das Hauptziel – den Sieg der Ukraine.“

„Stärke für die Ukraine ist ohne Alternative. Und jeder, der den Staat stärkt, jeder, der stärker wird, und jeder, der hilft, den Feind zu bekämpfen und Ergebnisse für die Ukraine zu erzielen, bringt unser Ziel näher“, fasste Selenskyj zusammen.

