Selenskyj gab Einzelheiten der Stavka-Sitzung bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hielt am Sonntag eine Sitzung der Stavka des Obersten Befehlshabers ab. Auf der Sitzung der Stavka wurden die Lage an der Front, die Wiederherstellung der Energieversorgung sowie Informationen über die Pläne und Berechnungen der Angreifer erörtert. Dies sagte der Staatschef in einer Videoansprache am Sonntag, den 11. Dezember.

Zur katastrophalen Energiesituation sagte Selenskyj, dass die Behörden alles tun, um die Stromversorgung in der Region Odessa wiederherzustellen, wo sie durch einen Kamikaze-Drohnenangriff am Samstagabend erheblich gestört wurde.

„In Odessa und anderen Städten und Bezirken der Region konnte die Versorgung teilweise wiederhergestellt werden. Wir tun alles, um unter den Bedingungen nach den russischen Treffern das Maximum zu erreichen. Die Region Odessa gehört jedoch nach wie vor zu den Regionen mit den meisten Stromausfällen.

Kiew und Umgebung, Lemberg und Umgebung, Winnyzja, Ternopil und Umgebung, Czernowitz und Umgebung, Sakarpattya, Sumy und Dnipropetrowsk – die Situation bleibt sehr schwierig. Wir arbeiten ständig mit Partnern zusammen, um die Situation zu verbessern und unseren Menschen mehr Möglichkeiten und mehr Strom zu geben“, sagte er…