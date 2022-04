Selenskyj erörterte mit Michel die EU-Hilfe und die Mitgliedschaft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft am Mittwoch, den 20. April, mit dem Vorsitzenden des Europäischen Rates, Charles Michel, zusammen.

„Der große Freund der Ukraine, der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel, ist heute in Kiew. Wir haben über die Sanktionen gegen Russland, die Verteidigung und die finanzielle Unterstützung unseres Staates sowie über die Antworten auf den Fragebogen zur EU-Förderfähigkeit gesprochen. Vielen Dank für das informative Treffen und die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine!“ – sagte Selenskyj in einer telegrafischen Mitteilung.

Vor seinem Treffen mit Selenskyj besuchte Michel Borodjanka und inspizierte die Folgen der russischen Militärinvasion…