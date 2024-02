Selenskyj ernennt neuen Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Generaloberst Olexander Syrskyj ist zum neuen Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine ernannt worden. Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag, den 8. Februar, in einer Videobotschaft bekannt.

Ihm zufolge kommt ab heute ein neues Führungsteam an die Spitze der Streitkräfte der Ukraine.

„Ich möchte, dass die Vision des Krieges die einzige ist und unsere Soldaten in Robotyne oder Awdijiwka, und im Generalstab und Stawka. Ich habe Dutzende von Gesprächen mit Kommandeuren auf verschiedenen Ebenen geführt. Insbesondere habe ich heute mit den Brigadegenerälen Andrei Gnatov, Mikhail Drapaty, Igor Skibyuk und den Obersten Pawlo Palisa und Vadim Sukharevsky gesprochen“, sagte der Präsident und fügte hinzu: „Ich habe mit den Generälen Moisyuk und Zabrodsky gesprochen und ihre Erfahrung steht im Dienst des Staates.“

Alle diese Offiziere werden für höhere Positionen in der Armee in Betracht gezogen, sagte er.

„Ich habe Generaloberst Syrskyj zum Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte ernannt“, sagte Selenskyj.

Seiner Meinung nach ist Syrskyj der erfahrenste ukrainische Kommandeur.

„Er hat erfolgreiche Erfahrung in der Verteidigung – er hat die Kiewer Verteidigungsoperation geleitet. Er hat auch eine erfolgreiche Erfahrung in der Offensive – die Operation zur Befreiung von Charkiw… Das Jahr 2024 kann für die Ukraine nur dann erfolgreich werden, wenn es wirksame Veränderungen an der Basis unserer Verteidigung gibt, nämlich bei den Streitkräften der Ukraine“, fasste der Präsident zusammen