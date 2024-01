Selenskyj führte ein Gespräch mit dem slowenischen Präsidenten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am 25. Januar ein Telefongespräch mit der slowenischen Präsidentin Natasa Pirtz Musar geführt. Dies wird auf der Website des Präsidenten berichtet.

Selenskyj gratulierte Slowenien zum Beginn der nicht-ständigen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat und äußerte die Hoffnung auf eine starke Stimme der slowenischen Delegation zur Unterstützung der Ukraine.

Die Parteien besprachen die Zusammenarbeit im Rahmen der ukrainischen Friedensformel. Wolodymyr Selenskyj bedankte sich für die Teilnahme des slowenischen Vertreters am 4. Treffen auf der Ebene der nationalen Sicherheitsberater und der politischen Berater der Staatsführer in Davos. Er lud Slowenien ein, unter den Teilnehmern des ersten Weltfriedensgipfels zu sein, für den die Vorbereitungen in der Schweiz begonnen haben.

Der Staatschef nahm auch den Beitritt Sloweniens zur Gemeinsamen Erklärung der G7-Länder zur Kenntnis, die auf dem Gipfel von Vilnius vereinbart wurde. Die Gesprächspartner sprachen über den Beginn der Arbeit an einem bilateralen Dokument über Sicherheitsgarantien im Rahmen dieser Erklärung.

Selenskyj informierte seinen slowenischen Amtskollegen über die Lage auf dem Schlachtfeld und erläuterte den aktuellen Verteidigungsbedarf der Ukraine.

Unabhängig davon bedankte sich der Präsident für die militärische und humanitäre Unterstützung der Ukraine.

Selenskyj wies auch auf die Beteiligung Sloweniens an der Einrichtung von Rehabilitationszentren in Charkiw und der Region Schytomyr sowie am Wiederaufbau eines Krankenhauses in Isjum in der Region Charkiw hin.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Slowenien der Ukraine 1,5 Mio. Euro für die Minenräumung zur Verfügung stellen wird.