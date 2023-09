Selenskyj führte ein Telefongespräch mit Sunak

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Telefongespräch mit dem britischen Ministerpräsident Rishi Sunak geführt, in dem sie über die Bedrohungen für die Sicherheit der Schifffahrt im Schwarzen Meer und das Funktionieren des „Getreidekorridors“ gesprochen haben. Dies geht aus einer Mitteilung auf der offiziellen Website des Staatsoberhauptes hervor.

„Die Ukraine hat bereits dreimal erfolgreich die Möglichkeit demonstriert, Getreide über eine alternative Route zu exportieren. Wir sind bereit, dies auch weiterhin zu tun. Aber um die Sicherheit der Schifffahrt zu gewährleisten, brauchen wir die Hilfe unserer Partner, insbesondere die notwendige Verstärkung des Luftverteidigungssystems der Region Odessa“, so der ukrainische Staatschef.

Der Präsident informierte den britischen Regierungschef über die Lage auf dem Schlachtfeld und wies auf die Unterstützung durch Großbritannien hin.

„Die Gesprächspartner sprachen über die Fortsetzung der Verteidigungszusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, insbesondere über die mögliche Teilnahme britischer Vertreter am Forum der Verteidigungsindustrie, das im Herbst in der Ukraine stattfinden wird. Wolodymyr Selenskyj und Rishi Sunak wiesen auf den Beginn der Arbeit an bilateralen Sicherheitsdokumenten im Rahmen der gemeinsamen Erklärung der G7 zur Unterstützung der Ukraine hin“, heißt es in dem Bericht.

Wir erinnern Sie daran, dass das Vereinigte Königreich gepanzerte Aufklärungsfahrzeuge Scimitar Mk2 an die Ukraine liefern wird.