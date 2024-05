Selenskyj forderte die Ukrainer auf, vorsichtig zu sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass es wichtig sei, in diesen Tagen so vorsichtig wie möglich zu sein, da die Russische Föderation auch am Vorabend von Ostern nicht von ihrem Wunsch ablässt, Ruinen zu tragen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte die Ukrainer auf, an den Osterfeiertagen wegen der Aktionen Russlands „so vorsichtig wie möglich“ zu sein. Dies sagte er am Samstag, den 4. Mai, in einer abendlichen Videobotschaft.

Selenskyj erinnerte daran, dass die russischen Besatzungstruppen im Laufe des Tages acht verschiedene Raketentypen und etwa 70 gelenkte Luftbomben gegen die Ukraine eingesetzt haben.

„Das russische Böse lässt auch am Vorabend von Ostern nicht von seinem Wunsch ab, Ruinen zu hinterlassen. Und nur von Ihnen und mir – von uns allen und von jedem, der der Ukraine wirklich hilft, hängt ab, wo genau diese Ruinen aufhören und wann der Angreifer verliert. Es ist wichtig, in diesen Tagen so aufmerksam wie möglich zu sein“, sagte der Präsident.

Zuvor hatte der Sicherheitsdienst der Ukraine vor Provokationen am Vorabend des Osterfestes gewarnt. Der Sicherheitsdienst der Ukraine fordert die Bürger auf, in dieser Zeit die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen einzuschränken und sich nicht auf mögliche Provokationen einzulassen.

