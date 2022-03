Selenskyj hat die Freunde der Ukraine zu einem Besuch in Kiew eingeladen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj rief in einer abendlichen Videoansprache am Dienstag, 15. März, die Führer der ukrainischen Verbündeten auf, nach Kiew zu kommen.

„Ich lade alle Freunde der Ukraine ein, Kiew zu besuchen. Es kann hier gefährlich werden, weil unser Himmel noch nicht gegen russische Raketen und Flugzeuge abgeschottet ist. Die Entscheidung über die Verstärkung unseres Arsenals in der Luft ist noch nicht gefallen. Wir haben keine Flugzeuge erhalten“, betonte er.

Gleichzeitig wies der ukrainische Staatschef darauf hin, dass die ganze Welt auf die Ukrainer und ihren Kampf gegen die Invasoren schaue und dass allen, die unser Land unterstützt haben, gedankt werde.

Darüber hinaus wandte sich Selenskyj in russischer Sprache an Vertreter der russischen Behörden und, separat, an Mitarbeiter der staatlichen Medien der Russischen Föderation. Er forderte sie auf, zurückzutreten, um eine internationale Strafverfolgung wegen Propaganda für Krieg und Gewalt zu vermeiden…