Selenskyj zu Gesprächen mit Putin: Er ist unzureichend

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine kann nicht mit der derzeitigen russischen Führung verhandeln, weil dies mit unzureichenden Leuten unmöglich ist. So erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit dem ZDF die Verweigerung von Verhandlungen.

Er erinnerte daran, dass er bereits vor der Invasion mehrmals versucht hatte, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sprechen, der sich jedoch weigerte. Und nach den Gesprächen wollten die Russen Verhandlungen.

Selenskyj stellte fest, dass Putin von Verhandlungen spricht, während russische Truppen 100 Raketen auf die Ukraine abfeuern.

„Er (Putin) ist unzulänglich, er versteht nicht, dass er uns im Gegenteil eint. Und nicht nur das: Entweder will er keinen Dialog zwischen unseren Ländern, oder er versteht nicht, dass mit jeder abgefeuerten Rakete die Chancen auf Verhandlungen schwinden. Er ist für unser Land heute das einheitliche Bild eines Terroristen, mit dem niemand reden will. Was gibt es da zu besprechen? Als ein Land, das sich für den Frieden einsetzt, sagen wir: ‚Ja, wir werden natürlich mit Russland reden, aber schon mit einem anderen Gesicht… Es wird schon jemand kommen‘“, sagte Selenskyj.

Der Präsident fügte hinzu, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs ebenfalls verstehen müssen, dass Verhandlungen mit Putin unmöglich sind.

„Er (Putin) droht uns allen mit Atomwaffen… Wir müssen den Russen klar sagen: Wir können nicht mit ihm reden (…)), wir wollen nicht mit Terroristen verhandeln“, sagte er.

Laut Selenskyj muss „solange der Mann ein Eindringling ist, eine vollständige Isolierung erfolgen“ – man darf keine Schwäche zeigen, denn „er wird (Gebiete) nach und nach wegnehmen“.

Der Präsident glaubt, dass Putin den Krieg beenden und versuchen kann, sein Leben zu retten, indem er sich auf sein Gebiet zurückzieht, „historisch gesehen eine Pause einlegt…