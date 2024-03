Selenskyj hatte ein Telefongespräch mit Macron

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Telefongespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron geführt.

Selenskyj bezeichnete das Gespräch als „lang und inhaltsreich“.

Sie sprachen über die aktuelle Lage auf dem Schlachtfeld und die Ergebnisse der Internationalen Konferenz zur Unterstützung der Ukraine, die kürzlich in Paris stattfand. Sie bedankten sich für das starke Verteidigungspaket vom 16. Februar sowie für die persönliche Führung des französischen Präsidenten bei der Schaffung einer Koalition von Langstreckenwaffen, neuen Initiativen und allen Erklärungen zur Unterstützung der Ukraine. Darüber hinaus haben wir uns über die erwarteten Ergebnisse unseres bevorstehenden Treffens in der Ukraine ausgetauscht“, sagte Selenskyj in Telegram.