Selenskyj hielt ein strategisches Treffen mit Schmyhal ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit Ministerpräsident Denys Schmyhal ein strategisches Treffen über die Zusammenarbeit mit den Nachbarn in der Europäischen Union in der ersten Jahreshälfte abgehalten. Dies gab das Staatsoberhaupt am Montag, den 29. Januar, in einer abendlichen Videobotschaft bekannt.

„Wir haben über die geplanten Details der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit gesprochen – mit Polen, der Slowakei, der Tschechischen Republik, Rumänien und Bulgarien. Die Vereinbarungen, die bereits bestehen. Noch zu treffende Vereinbarungen. Sehr substanziell“, sagte der ukrainische Regierungschef.

Selenskyj betonte, dass die Führungsrolle in der Nachbarschaftspolitik der gesamten staatlichen Politik Führungsstärke verleiht.

„Ich bin jedem unserer Nachbarn dankbar: jedem Land und jedem Führer, die zu ganz pragmatischen und für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen bereit sind und die Umsetzung unserer Vereinbarungen unterstützen. Produktivität mit jedem Nachbarn in der EU ist notwendig. Vielen Dank an alle in der Welt, die uns helfen!“ – erklärte das Staatsoberhaupt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Gipfel des Europäischen Rates am 1. Februar stattfinden wird. Die Ukraine erwartet eine positive Entscheidung über die Bereitstellung von Finanzhilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro im Rahmen der Ukraine-Fazilität.

Außenminister Dmytro Kuleba sagte, die Ukraine habe ermutigende Erwartungen an den Gipfel des Europäischen Rates.