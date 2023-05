Selenskyj ist in Japan angekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Selenskyj in Japan angekommen: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Samstag, den 20. Mai, in Japan eingetroffen, um am G7-Gipfel teilzunehmen.

Dies gab er auf Telegram bekannt: „Japan. G7. Wichtige Treffen mit Partnern und Freunden der Ukraine. Sicherheit und verstärkte Zusammenarbeit für unseren Sieg.

Die Welt wird heute näher zusammenrücken“, sagte das Staatsoberhaupt.

Zuvor bestätigte der Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Selenskyjs Besuch in Japan…