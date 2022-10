Selenskyj kommentierte die Behauptung der Russischen Föderation, Drohnen seien von Getreideschiffen aus gestartet worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj hat russische Beamte als „krank“ bezeichnet, weil sie behaupteten, Drohnen seien am 29. Oktober von einem zivilen Schiff, das im Rahmen eines Getreidegeschäfts eingesetzt wurde, auf Schiffe der Schwarzmeerflotte in Sewastopol gestartet. Dies sagte das ukrainische Staatsoberhaupt in einer Videoansprache am Sonntag, 30. Oktober.

„Was hat die Welt gehört? Dass angeblich jemand vom Getreidewagen aus Drohnen startet. Erst war von Kriegsvögeln die Rede, dann von Kriegsinsekten, jetzt von Kriegsgetreide, von Killerweizen, der russische Admirale ertränkt. Was soll man dazu sagen? Wirklich kranke Menschen.

Aber diese kranken Menschen treiben die Welt erneut an den Rand einer schweren Nahrungsmittelkrise“, sagte er.

Gleichzeitig stellte er fest, dass es der internationalen Gemeinschaft kaum gelingen wird, Russland davon zu überzeugen, den „Getreidekorridor“ wieder aufzunehmen, weil „die Führung des Aggressorlandes mehr daran interessiert ist, die Nahrungsmittelkrise zu verschärfen, als die unterzeichneten Vereinbarungen umzusetzen“.

Der Präsident betonte, dass Russland allein dafür verantwortlich ist, dass Nahrungsmittel in einem riesigen Gebiet von Westafrika bis Ostasien teurer werden. Das russische Außenministerium kündigte daraufhin an, dass Russland seine Beteiligung an dem Getreidegeschäft auf unbestimmte Zeit aussetzen werde.

Russland hat den Verkehr von 218 Schiffen mit ukrainischem Getreide blockiert.