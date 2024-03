Selenskyj kommentierte die Entlassung Danilows

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ehemalige Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates (NSC) Olexij Danilow wird in eine andere Richtung versetzt. Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft am Dienstag, den 26. März bekannt.

„Heute wurde die Umstellung des Managementsystems unseres Staates fortgesetzt. Es gibt personelle Neubesetzungen. Ich bin Olexij Danilow für seine Arbeit als Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine dankbar. Er wird in eine andere Richtung versetzt – darüber später“, sagte der Staatschef.

Selenskyj sagte auch, dass der neu ernannte Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Olexander Litvinenko seine Erfahrung als Leiter des Auslandsnachrichtendienstes mit den Aufgaben des Nationalen Sicherheitsrates verbinden wird.

„Generell erwarte ich eine Stärkung der strategischen Fähigkeiten unseres Staates, die Prozesse, von denen die nationale Sicherheit unseres Staates abhängt, vorherzusehen und zu beeinflussen. Die Stärkung der Ukraine und die Erneuerung unseres Staatssystems in alle Richtungen wird weitergehen“, sagte der Präsident.