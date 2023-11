Selenskyj mahnt, die Alarmsignale nicht zu ignorieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner Abendansprache am Mittwoch, den 1. November, die Ukrainer aufgefordert, die Alarmsignale aus der Luft nicht zu ignorieren.

Das Staatsoberhaupt wies darauf hin, dass die Luftabwehrkräfte in der vergangenen Nacht 18 Shahed-Kamikaze-Drohnen und eine Lenkflugkörperrakete des Aggressorlandes abgeschossen haben, wobei es mehrere Treffer gab.

„Ich bitte alle Ukrainer, die Luftwarnungen zu berücksichtigen und zu bedenken, dass, obwohl wir die Luftabwehr so weit wie möglich verstärken, die Gefahr immer noch groß ist“, sagte der ukrainische Staatschef.

Selenskyj betonte, dass Städte wie Charkiw, Saporischschja und Cherson besonders aufmerksam auf das Alarmsignal achten sollten. In Städten und Dörfern in den Regionen Cherson, Donezk, Tschernihiw und Sumy.

„Man sollte wachsam sein und die Gefahr nicht auf die leichte Schulter nehmen“, sagte er.

In den vergangenen 24 Stunden haben russische Truppen das Feuer auf 118 ukrainische Städte und Dörfer eröffnet. In der Nacht zum 1. November beschoss die russische Armee bewohnte Gebiete in den Regionen Poltawa, Charkiw, Donezk, Dnipropetrowsk, Cherson und Mykolajiw.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Russen in der Nacht zum 1. November kritische Infrastrukturen und Militäreinrichtungen unter Einsatz von Kampfdrohnen vom Typ Shahed-136/131 und Lenkflugkörpern vom Typ Ch-59 angegriffen haben. Die Streitkräfte der Ukraine zerstörten 18 feindliche Kampfdrohnen und eine Ch-59-Rakete.

Angriff der Russischen Föderation auf die New Post: die Zahl der Opfer stieg auf sieben