Selenskyj nannte die "größte Tragödie" des Krieges

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei der neuen ukrainischen Gegenoffensive an der Front geht es darum, Waffen zu erhalten und Brigaden auszurüsten, sagte der Präsident.

Die ukrainische Armee ist jetzt in einer besseren Position als noch vor einigen Monaten. Diesen Standpunkt vertrat Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview für Bloomberg, das am Mittwoch, den 3. Juli veröffentlicht wurde.

Ihm zufolge sind die ukrainischen Truppen „personell besser aufgestellt“ als noch vor einigen Monaten, und die neue Gegenoffensive ist eine Frage der Bewaffnung der Brigaden.

„Dies ist kein Patt, sondern eine problematische Situation. Eine Pattsituation bedeutet, dass es keinen Ausweg gibt. Aber das Problem kann gelöst werden, wenn man den Willen und die Mittel dazu hat. Wir haben den Willen und die Mittel – sie sind noch nicht da“, sagte Selenskyj.

Er lobte auch das vom US-Kongress verabschiedete Hilfspaket in Höhe von 61 Milliarden Dollar, betonte aber, dass die Militärhilfe „zu lange“ brauche, um die Frontlinie zu erreichen.

„Das ist die größte Tragödie dieses Krieges, dass wir zwischen der Entscheidung und der tatsächlichen Tatsache wirklich sehr, sehr lange warten“, sagte Selenskyj.