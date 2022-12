Selenskyj bat die nordischen Länder um mehr Waffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wolodymyr Selenskyj wandte sich an die Länder Nordeuropas mit der Bitte um zusätzliche Militärhilfe für die Ukraine. Der ukrainische Präsident sprach in seiner täglichen Ansprache an die Bürger über seine Rede auf dem Gipfeltreffen der Gemeinsamen Expeditionsstreitkräfte.

Quelle: Selenskyjs Abendansprache

Direkte Rede: „Heute (19. Dezember – UP) habe ich vor den Staats- und Regierungschefs von zehn nordischen Ländern gesprochen, die in der Gemeinsamen Expeditionsstreitkraft vereint sind. Es handelt sich um eine vom Vereinigten Königreich initiierte Form der Zusammenarbeit. Dazu gehören die baltischen Staaten, Finnland, die skandinavischen Länder, die Niederlande, Island und eben auch das Vereinigte Königreich. Und mein Appell heute war sehr konkret. Waffen, Granaten, neue Verteidigungsmöglichkeiten… Alles, was es uns ermöglichen wird, das Ende dieses Krieges zu beschleunigen. Ich bin den Teilnehmern des Gipfels dankbar, dass sie uns angehört haben – wir freuen uns auf neue Entscheidungen über die Lieferung neuer Waffen.“

Details: Laut Selenskyj besteht die Hauptaufgabe der ukrainischen Behörden, Diplomaten und Beamten nun darin, dafür zu sorgen, dass die Unterstützung der Welt für die Ukraine im nächsten Jahr nicht nur auf dem gleichen Niveau wie in diesem Jahr bleibt, sondern auch in Bezug auf die Indikatoren, die zur Stärkung der Verteidigungsoperationen erforderlich sind, zunimmt.

„Das ist Artillerie – wir brauchen mehr Geschütze, Granaten, das sind moderne Panzer, die noch nicht an die Ukraine geliefert wurden, das sind mehr Langstrecken-Mehrfachraketen-Systeme, moderne und wirklich effektive Luftabwehr“, zählte der Präsident auf.

Was vorausging: Zuvor wurde berichtet, dass der britische Ministerpräsident Rishi Sunak am 19. Dezember am Gipfeltreffen der Militärgruppe der 10 Länder in Lettland teilnehmen wird, wo Selenskyj eine Rede halten wird…