Selenskyj reagierte auf den Angriff auf Krywyj Rih

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Videobotschaft auf seinem Telegram-Kanal auf den Angriff russischer Kriegsverbrecher auf Krywyj Rih am Dienstag, den 12. März, reagiert.

„Die Rettungsaktion in Krywyj Rih geht weiter. Die Folgen des russischen Raketenangriffs. Zerstörung in einem neunstöckigen Wohnhaus. Viele Verletzte, darunter auch Schwerverletzte. Auch ein Kind ist darunter. Bis jetzt zwei Tote (später erhöhte sich die Zahl der Toten auf drei, d. Red.). Mein Beileid an die Angehörigen und Freunde“, sagte das Staatsoberhaupt.

Ihm zufolge wird weiter nach Menschen unter den Trümmern gesucht.

„Die Arbeit wird so lange wie nötig fortgesetzt….. Ich habe die Anweisung gegeben, allen, die Hilfe benötigen, so schnell wie möglich zu helfen“, fügte der Präsident hinzu.

Selenskyj veröffentlichte auch ein Video vom Ort des Anschlags.