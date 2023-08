Selenskyj reagierte auf den Beschuss ukrainischer Häfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Beschuss der ukrainischen Häfen durch die Russen am Mittwoch, den 16. August, war ein vorsätzlicher Schlag gegen die Sicherheit vieler Nationen. Kein Terrorist der Welt hat jemals solche Verbrechen begangen. Dies geht aus der Abendansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hervor, die auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde.

Die Russen haben die ukrainische Hafeninfrastruktur angegriffen, die nicht nur die ukrainische, sondern auch die weltweite Ernährungssicherheit gewährleistet.

Das Staatsoberhaupt erinnerte daran, dass das angreifende Land einen Monat nach dem Ausstieg aus dem Getreideabkommen bereits sieben massive Angriffe durchgeführt hat.

Solche Angriffe von Invasoren seien ein Schlag gegen die weltweiten Lebensmittelpreise und die soziale und politische Stabilität in Afrika und Asien, betonte der Präsident.

„Das Grundlegende, was jeder Gesellschaft ein normales Leben ermöglicht, sind Lebensmittel auf den Tischen der Familien. Kein anderer Terrorist in der Welt, mit Ausnahme Russlands, hat jemals so unverhohlen und vorsätzlich die Sicherheit so vieler Nationen auf einmal angegriffen. Darauf muss es eine Antwort geben. Wir alle müssen aktiv und gemeinsam dagegen vorgehen“, fasste Selenskyj zusammen.