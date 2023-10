Selenskyj reagierte auf den Tod von Nina Matvienko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj hat sein Beileid zum Tod der Volkskünstlerin Nina Matvienko ausgedrückt.

„Heute hat uns wirklich die Volkskünstlerin der Ukraine verlassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nina Mitrofanovna Matvienko. Die Ovationen für ihren einzigartigen Gesang erklangen in den Sälen der ganzen Ukraine, in den Vereinigten Staaten, Kanada, Frankreich, Polen, Südkorea, Mexiko, in den Ländern Lateinamerikas und an vielen anderen Orten der Welt“, schrieb das Staatsoberhaupt in Telegram.

Der Präsident stellte fest, dass ihre unvergleichlich authentische und wahrhaft magische Stimme, ihre lyrischen und rituellen Volkslieder für immer bei uns bleiben werden.

„Carols, chchidrivki, vesnyanki, kupal, Ernte und obzhynochny, Hochzeitslieder und Wiegenlieder in ihrer Leistung. Ihre Charivna-Geige, Dicky-Gänse, Kvitka-Soul…. All dies wird für immer in unserer Kultur, unserer Musik und unserer Erinnerung weiterleben. Mein aufrichtiges Beileid an die Familie und Freunde… Helle Erinnerung! – schrieb Selenskyj.

Nina Matvienko ist gestorben. Foto: Wolodymyr Selenskyj/Telegram

Wir möchten daran erinnern, dass der Tod der Volkskünstlerin der Ukraine Nina Matvienko am 8. Oktober bekannt wurde. Dies wurde von ihrer Tochter berichtet. Was genau die Todesursache war, wurde noch nicht bekannt gegeben.