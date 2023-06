Selenskyj hat sich zu einer Gegenoffensive geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass die Ukraine vor dem bevorstehenden NATO-Gipfel in Litauen am 11. Juli Ergebnisse auf dem Schlachtfeld vorweisen will. Dies sagte er in einem Interview mit RTVE.

„Vor dem Gipfel müssen wir Ergebnisse vorweisen, aber jeder Meter ist ein Leben wert“, sagte der Präsident.

Selenskyj räumte ein, dass sich die Pläne der ukrainischen Streitkräfte, eine Gegenoffensive gegen Russland zu starten, in den letzten Monaten verlangsamt haben.

„Die schweren Regenfälle haben sehr lange angehalten, was einige Prozesse verlangsamt hat“, sagte der Präsident.

Er rief die europäischen Partner dazu auf, der Ukraine weiterhin bewaffnete Unterstützung zu gewähren.

„In diesem Herbst haben wir eine Gegenoffensive gestartet und wir brauchten Ergebnisse. Wir haben mit bestimmten Dingen gerechnet, aber die Artillerie kam zu spät… Wir haben aufgehört, weil wir nicht vorankommen konnten. Vorwärts zu gehen bedeutete, Männer zu verlieren, und wir hatten keine Artillerie… Wir sind in dieser Hinsicht sehr vorsichtig… Schnelles Handeln ist nicht immer sicher… Wenn mir gesagt wird, dass zwei Monate vergehen und Tausende von Menschen sterben werden, oder drei Monate und weniger Menschen sterben werden, werde ich mich natürlich für Letzteres entscheiden… Zwischen dem und den Menschen ist das Wichtigste die Menschen“, sagte Selenskyj.