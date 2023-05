Selenskyj sprach über seine Reise in die Region Donezk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete in einer abendlichen Videoansprache an die Nation über seine Reise in die Region Donezk.

„Heute war ich in der Region Donezk, in unseren vorgeschobenen Stellungen – in der Nähe von Wuhledar und Marjinka. Ich hatte die Ehre, unseren Marinesoldaten zu ihrem beruflichen Feiertag – dem Tag der Marine – zu gratulieren. An der Front war es richtig, die Gründung des Marinekorps in der Ukraine zu verkünden. Unsere bestehenden Einheiten werden um neue Marinebrigaden ergänzt – und wir statten sie mit modernen Waffen und Ausrüstungen aus. Diese Reise an die Frontlinie war der letzte Schritt nach den Treffen und Gesprächen mit den Partnern, die in diesen Tagen und in den vergangenen Wochen stattgefunden haben“, sagte Selenskyj.

Der Präsident betonte, dass die Versorgung der ukrainischen Verteidiger mit modernen Waffen das Ergebnis vieler Gespräche und Treffen sei, und dankte abschließend allen, die der Ukraine helfen, den Sieg über den Feind näher zu bringen.

„Jeder muss das verstehen: Die Hauptaufgabe unseres Staates und der Sinn praktisch jeder internationalen Kommunikation, die wir führen, besteht genau darin, die Ukraine zu stärken, unsere Verteidigung zu stärken, die Fähigkeiten unserer Soldaten und unseres Staates als Ganzes zu erhöhen. Jeder Auslandsbesuch und fast jede Verhandlung ermöglicht es der Ukraine, stärker zu werden“, fügte Selenskyj hinzu.