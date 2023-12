Selenskyj sprach an der US National Defence University

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Montag, den 11. Dezember, zu Vertretern der US National Defence University. Ein Video der Rede wurde vom Pressedienst des Präsidenten veröffentlicht.

„Amerika und alle anderen freien Nationen der Welt müssen Vertrauen in sich selbst, in ihre Stärke und in ihre Führung haben, damit die Diktaturen an sich selbst und ihrer Fähigkeit, die Freiheit zu demütigen, zweifeln. Gemeinsam müssen wir die Rechtsstaatlichkeit, unsere Institutionen und Bündnisse zum Schutz der Demokratie und zur Wahrung der Sicherheit, einschließlich der Antiterroroperationen, aufrechterhalten, damit nirgendwo auf der Welt, nicht einmal in der dunkelsten Ecke des Planeten, die Versuchung besteht, dass angeblich eine andere Ordnung als die Freiheit die Welt beherrschen kann. Ich bin mir sicher, dass die Freiheit stärker sein kann als jeder ihrer Feinde. Ich bin sicher, dass die Freiheit immer gewinnen muss, wenn jemand sie herausfordert“, sagte Selenskyj.

Den vollständigen Text der Rede des ukrainischen Präsidenten an der US National Defence University finden Sie unter diesem Link.