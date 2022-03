Selenskyj spricht im Europäischen Parlament

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht am Dienstag, 1. März, vor dem Europäischen Parlament.

Das Europäische Parlament erhebt sich und begrüßt die Rede Selenskyjs mit Beifall.

Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, erklärte, das EP erkenne die europäische Perspektive der Ukraine an.

„Wir erkennen die europäische Perspektive der Ukraine an. Wir begrüßen, Herr Präsident, dass die Ukraine den Kandidatenstatus beantragt hat, und wir werden auf dieses Ziel hinarbeiten. Wir müssen gemeinsam in die Zukunft blicken“, sagte sie.

An Selenskyj gewandt, versicherte sie, dass das EP „Sie in diesem dunklen Moment unserer Geschichte in Ihrem Kampf ums Überleben unterstützt“. „Wenn Sie sich an das Europäische Parlament wenden, werden Sie einen Verbündeten finden, einen Raum, um sich an Europa und die Welt zu wenden, und immer einen Freund“, sagte Metsola.

„In den letzten Tagen weiß ich nicht, wie ich alle grüßen soll. Ich kann nicht guten Morgen sagen. Jeden Tag ist dieser Tag unfreundlich und der Abend ist der letzte. Ich spreche jetzt von den Bürgern, die die Freiheit unter Einsatz ihres Lebens verteidigen. Ich freue mich über die Stimmung, die ich hier gehört habe. Ich bin froh, dass wir Sie alle vereint haben, aber zu welchem Preis? Es ist eine Tragödie, dieser Preis. Sehr hoch, Tausende von Menschen haben ihr Leben verloren“, sagte Selenskyj zu Beginn seiner Rede.

„Jeder Platz wird ein Platz der Freiheit sein. Niemand wird uns brechen. Unser Wunsch ist es, dass unsere Kinder leben. Ich halte das für gerecht, denn gestern sind 16 Kinder gestorben. Und wieder wird Putin sagen, dass es sich um eine Art Operation handelt. Wo arbeiten unsere Kinder, in welchen Panzern fahren sie?“ – fragt er.

„Es gibt einen Ausdruck – die ukrainische Wahl von Europa. Was wir vorhatten und vorhaben, möchte ich heute von Ihnen hören – „Europas Wahl der Ukraine“. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir sind ein sehr motiviertes Volk, wir kämpfen für unsere Rechte, unsere Freiheit und unser Leben, und jetzt auch für unser Überleben, und das ist unsere Hauptmotivation, aber wir kämpfen auch dafür, gleichberechtigte Mitglieder Europas zu sein. Ich glaube, dass wir allen zeigen, dass wir das sind, was wir sind. Die EU wird mit uns definitiv stärker sein. Beweist, dass ihr bei uns seid, dass ihr uns nicht im Stich lasst, beweist, dass ihr wirklich Europäer seid, dann wird das Leben den Tod besiegen und das Licht die Dunkelheit. Ruhm für die Ukraine“, sagte der ukrainische Präsident.