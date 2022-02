Selenskyj hat Steuerferien in der Ukraine angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyjy hat die Einführung von Steuerbefreiungen im Lande angekündigt. Am Dienstag, dem 22. Februar, kündigte der Präsident dies in einer Videoansprache an die ukrainische Bevölkerung an.

Er kündigte den Start des Programms „Wirtschaftspatriotismus“ im Lande an. Dazu gehören die Senkung der Steuerlast für Unternehmen und weniger Inspektionen.

„Gezielte Programme zur Unterstützung einzelner Branchen. Verringerung der steuerlichen Belastung der Unternehmen und Einschränkung der Kontrollen. Dies sind Anreize, um Gelder aus der Öffentlichkeit für Unternehmen und das Bankensystem zu gewinnen. Ermäßigung der Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel. Dies wird die Preise an den Tankstellen senken. Unser Ziel ist es, wirtschaftlich unabhängig zu werden. Vor allem im Energiesektor“, sagte er.

Ihm zufolge „ist es jetzt für alle ukrainischen Politiker an der Zeit, Staatsmänner zu sein. Werfen Sie ihre Ambitionen zum Wohle unserer Ukraine über Bord.“

„Vor der Aufnahme dieses Videos habe ich mich mit den Vorsitzenden aller Fraktionen und Gruppen des Parlaments getroffen. Jedem ist klar, dass wir heute im Parlament eine Verteidigungskoalition brauchen. Einheit, eine schnelle und wichtige Lösung für die wirtschaftliche Nachhaltigkeit und die Verteidigungsfähigkeit unseres Staates. Heute sind alle Politiker und Parteien einfarbig – blau und gelb“, sagte er.

Morgen, so sagte er, werde er ein Treffen mit dem Präsidenten von Tofis-50, einem großen Unternehmen, haben.

„Sie sollten alle in der Ukraine bleiben. Ihre Unternehmen befinden sich auf ukrainischem Boden. Die von unserem Militär geschützt wird. Folglich sollten die Unternehmen auch unsere Wirtschaft und Finanzen schützen und Arbeitsplätze schaffen. Die Ukraine aufrichten und stärken. Gemeinsam. Jeder an seiner eigenen Front“, sagte der Präsident.