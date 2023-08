Selenskyj traf mit dem schwedischen Ministerpräsident zusammen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Mittelpunkt der Gespräche stand die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, unter anderem in Bezug auf die leistungsstarken schwedischen Panzerfahrzeuge CV-90. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich im Rahmen seines Schwedenbesuchs mit Ministerpräsident Ulf Kristersson getroffen. Das ukrainische Staatsoberhaupt erklärte am Samstag, den 19. Juni, in Telegram.

„Wir beginnen Verhandlungen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson. Die Agenda ist breit gefächert, aber die oberste Priorität ist die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, einschließlich leistungsstarker schwedischer CV-90“, schrieb er.

Selenskyj erinnerte daran, dass die ukrainischen Streitkräfte schwedische Kampffahrzeuge bereits effektiv an der Front einsetzen. Es ist nun geplant, CV-90 in der Ukraine zu produzieren.